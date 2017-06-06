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使用日本廁所三角衛生紙 恐提高細菌傳染

2017-06-06  12:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本許多公共廁所的衛生紙會被摺成三角的形狀，許多人以為是清潔人員摺的，但其實是使用者在如廁後所摺的。一家日本醫院就警告，請民眾不要將衛生紙摺成三角形，這麼做可能會影響健康。

綜合媒體報導，一名日本網友在推特上發文，說他到一間醫院看到公告，「勿將衛生紙摺成三角形，如果在如廁後、未洗手前摺衛生紙，將提高來自糞便和尿液上的細菌感染。」

將衛生紙摺成三角形，一直是清潔人員打掃後的標誌，但對日本人來說，這是一種禮貌的行為，所以都會在如廁後將衛生紙摺成三角形。

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  • 日本許多公共廁所的衛生紙會被摺成三角的形狀，許多人以為是清潔人員摺的，但其實是使用者在如廁後所摺的。（圖擷取自推特）

    日本許多公共廁所的衛生紙會被摺成三角的形狀，許多人以為是清潔人員摺的，但其實是使用者在如廁後所摺的。（圖擷取自推特）

  • 一家日本醫院就警告，請民眾不要將衛生紙摺成三角形，這麼做可能會影響健康。（圖擷取自推特）

    一家日本醫院就警告，請民眾不要將衛生紙摺成三角形，這麼做可能會影響健康。（圖擷取自推特）

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