俄羅斯爆大規模槍殺案 1男行兇9人斃命

俄羅斯45歲男子葉格羅夫（Sergey Egorov），持槍殺了9人後被捕。（圖擷自《今日俄羅斯》）

2017-06-06 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯45歲男子葉格羅夫（Sergey Egorov），上週六（5月27日）在特維爾州一處村落和10名朋友喝酒時，疑似在喝醉後起了爭執，他持槍殺紅了眼，有9人當場死在他的槍下，警方已將他逮捕。唯一一名倖存者透露，她躲在毯子下才逃過一劫。

據《今日俄羅斯》報導，當時有5男5女在一棟鄉間別墅裡，吃著燒烤暢飲酒品，而兇手在和這10人起衝突後，回到母親的家裡拿起步槍回到現場，朝著受害者們的頭部開槍，最後殺了5男4女。

唯一生還者是個女孩，她顫抖地表示，葉格羅夫先殺了在花園裡的人，接著進入別墅，斃了夫婦，然後殺死一位92歲的老奶奶，她見狀連忙躲到房間的毯子底下，而兇手2次進入房間裡搜索，在她附近走動。倖存者心有餘悸地說，兇嫌接下來拖著受害者遺體，她可以聽到嘎嘎響的聲音。

有消息指出，該名男子曾命令最後一名女性受害者挖掘自己的墳墓，當她拒絕時馬上就被槍殺，她的遺體後來在一輛汽車的後車廂裡被發現。警方透露，嫌疑犯的武器是合法擁有的，他沒有犯罪記錄也沒有精神病史。如果被判有罪，他將面臨8年以上到無期徒刑的刑期。

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