成都千年古寺出土 逾千《金剛經》石刻經模再現

中國成都千年古寺「福感寺」出土。（圖擷取自《新華網》）

2017-06-06 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕歷經數月發掘，位在古代益州的中國成都千年古寺再現於世，伴隨古寺出土的，還有逾千塊石刻經板，包括《金剛經》、《妙法蓮華經》、《佛頂尊勝陀羅尼經》等佛教經典。

綜合媒體報導，這座古寺是東晉到兩宋時期的名寺，唐朝時官家經常到這座寺廟祈雨，而「福感寺」的廟名也因此而來；唐朝時香火鼎盛，如今則被遺落在成都市一個窄巷內，上面是座賓館。

此次考古，「福感寺」的塔基、房址、水井、道路、溝渠等遺跡正陸續出土。而出土文物中，最受到關注的是一千多塊石刻經板；經板上以楷書、行書及篆形文字表現佛經，不止書法秀麗，在部分蒃刻文字上還可見殘留的金粉，可見其肅然。

另外還有約5~600塊的石刻造像殘件，可辨認出是佛像、菩薩、羅漢、天王、伎樂等石像，另有蟠龍碑首、模印密檐塔磚、有銘文的琉璃瓦等建築構件，還有大量杯、碟、碗、盞等日用陶瓷器。

中國成都千年古寺「福感寺」出土，石刻佛像。（圖擷取自《新華網》）

中國成都千年古寺「福感寺」出土，石刻佛經。（圖擷取自《新華網》）