卡達被全面封鎖 只有這國將從海路運送物資

沙烏地阿拉伯等7國昨天宣布與卡達斷交，導致卡達食物來源中斷，引發國內民眾搶購食物的恐慌潮。（圖截自推特）

2017-06-06 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林等7國昨天宣布與卡達斷交，卡達對外交通也遭全面封鎖。有外媒報導指出，國界三面沿海的卡達遭各國封鎖導致食物來源中斷，引發國內民眾搶購食物的恐慌潮，與卡達友好的盟邦伊朗則聲稱將從海上運送物資到卡達。

綜合外媒報導，卡達遭到各國斷交且海陸空全面封鎖，平時只依賴一條對外陸路的交通管道也被中斷，運送食物的卡車困在邊界無法進入卡達，導致國內出現民眾搶購物資的恐慌潮，許多超級市場的商品全被搶購一空，例如雞蛋、牛奶、水及米等民生物資，許多民眾都說從沒看過這樣的事情發生。

伊朗總統府副幕僚長阿布塔利比（Hamid Aboutalebi）表示，封鎖邊境的時代已經過去，這樣的作為無助於穩定中東局勢，一名伊朗官員也透露，伊朗已經準備好向卡達提供各類食品物資，他們將從海上運送且可在12小時內就到達。

中東國家巴林昨天宣佈與鄰國卡達斷交，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國等國也接連宣布與卡達斷交，他們指控卡達政府支持極端恐怖主義且干涉巴林內政，斷交是為了保護國家安全、免受恐怖主義危害的作為，除了斷交以外，各國還切斷與卡達的陸海空交通往來。