倫敦橋恐攻 英警公布兩犯嫌姓名

2017-06-06 02:36

〔中央社〕3名恐怖份子3日晚間開廂型車在倫敦橋衝撞行人並揮刀隨機砍人，造成7死。英國警方今晚公布其中2人為27歲的巴特（Khuram Butt）和30歲的芮多安（Rachid Redouane）。

蘇格蘭警場表示，巴特已婚育有2子，住在倫敦東部的巴金（Barking）多年，芮多安同樣住在巴金。警方和軍情五處（MI5）對巴特有所掌握，但沒有情資顯示他策劃攻擊。

警方表示，巴特和芮多安都是出生於巴基斯坦的英國公民，芮多安據稱是摩洛哥與利比亞裔。

根據「每日郵報」報導，巴特信仰極為虔誠，他認為沒有蓄鬍的穆斯林信仰不堅，他不會直接和女性說話，他甚至還因為訓斥其他人「不夠伊斯蘭教」而被1座清真寺列為拒絕往來戶。

巴特是也足球迷，恐攻當晚，他在假自殺炸彈背心下穿的是英超兵工廠（Arsenal）的T恤。

巴特、芮多安和另一名尚未公布姓名的恐怖份子3日晚間開著租來的廂型車，衝上倫敦橋的人行道，在波魯市場（Borough Market）附近下車隨機砍人，而後被警方擊斃。

英國國家醫療保健服務（National Health Service）表示，目前有36人仍住院，其中18人未脫離險境。

報導指稱，巴特的身份揭露讓英國警方非常難堪，因為他去年曾經在1支有關英國聖戰者的紀錄片中出現，他還曾因為在攝政公園揮舞伊斯蘭國（ISIS）的旗幟，和警方爭吵，被拍下影片。

2年前，巴特還因為在公園以糖果和零用錢誘惑小朋友，讓他們聽他宣揚極端思想，而被通報給警方。