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不用複製、剪下、貼上 傳iPad將推拖放拷貝功能

2017-06-05  21:42

〔記者陳炳宏／綜合報導〕在電腦世界裡，用滑鼠左鍵點選檔案後，拖拉到另一視窗，放開後檔案拷貝過去，這是最簡單不過的事，但在蘋果的行動世界裡（iOS）卻難上加難，除非是去破解（JB），否則就是要先選複製、再剪下、再貼上，但這情形似乎即將改觀，在即將發表的iOS 11測試版中，有可能會提供拖放拷貝功能。

國外程式開發高手「Steve T-S」（Steve Troughton-Smith）在推特上表示，在即將發表的iOS 11測試版中，有可能提供iPad這個拖放的新功能「Split View/Drag and Drop」，不過也僅限於iPad，因為拖放是透過分割視窗來完成，對蘋果而言，目前iOS裝置中，只有iPad可以做到分割視窗。

Steve T-S先找到一個iOS 11限定的App「Files」，提供iOS檔案管理功能，這是過去蘋果沒在iPad、iPhone上提供的新功能，後來又發現在蘋果提供測試人員的回饋App「Feedback」中，出現「Split View/Drag and Drop」。

Steve T-S先前也曾公布，在開發程式碼中，發現新一代的iPad Pro，將提供更高、可調整的螢幕更新率，讓觸控筆可以有更敏感、滑順的操作。

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  • 國外程式開發高手「Steve T-S」公布的「Files」App，提供檔案管理功能。（翻攝自Steve T-S推特）

    國外程式開發高手「Steve T-S」公布的「Files」App，提供檔案管理功能。（翻攝自Steve T-S推特）

  • 蘋果提供測試人員的回饋App「Feedback」中，出現「Split View/Drag and Drop」（翻攝自Steve T-S推特）

    蘋果提供測試人員的回饋App「Feedback」中，出現「Split View/Drag and Drop」（翻攝自Steve T-S推特）

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