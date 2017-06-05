南韓再爆發禽流感疫情 全面禁止活禽交易

南韓再現禽流感，農產品部門已在4日將禽流感危機預警提升至「警戒」階段，全面禁止活禽交易。（美聯社）

2017-06-05 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓去年冬季爆發大規模禽流感疫情，當局在上月30日宣布結束特別防禦措施期，沒想到3天後又再現禽流感，南韓農產品部門已在4日將禽流感危機預警提升至「警戒」階段，全面禁止活禽交易。

南韓《中央日報》報導，今次禽流感疫情以全羅北道群山一家烏雞種雞農場為起點，再次擴散至全南韓，濟州道、慶尚南道、釜山、京畿道等地都出現疫情。由於禽流感再次發生，讓當局擬降低雞肉與雞蛋價格的計劃落空。去年疫情導致南韓946家農戶宰殺了3787萬隻雞鴨和鵪鶉。

農產品部指出，全羅北道群山一家烏雞種雞農場上月27日將1000隻烏雞銷售至濟州，一戶土雞農場主買下的5隻烏雞在2天後全部死亡時，農戶並未懷疑是禽流感，直到本月2日發現農場的3隻土雞也死亡後，才向當局舉報，確定是H5N8型禽流感。

當局在3、4日於濟洲宰殺逾1.2萬隻雞鴨，京畿道坡州也有1600多隻家禽被宰殺，慶南梁山市宰殺逾1100隻雞、烏雞。釜山一家農場也因全羅北道出售的烏雞出現疫情後，當局在4日宰殺全羅北道烏雞農場逾1.34萬隻烏雞、土雞、雞雛等。

報導指出，今次病毒傳播速度較慢，潛伏期長，但正值初夏，防疫環境較好。南韓建國大學獸醫學教授柳瑩銖說，若是高溫環境，病毒生存的時間較短。雖然夏季發生禽流感較罕見，但專家也稱，因候鳥的遷徙，禽流感多出現在冬季，但其他季節亦可能發生。