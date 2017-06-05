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中國難發展遠洋海軍 俄專家：被台灣阻擋

俄羅斯專家認為，中國難以發展全面性的遠洋海軍，因為中國的大型潛艦都被台灣阻擋，難以展開遠航。圖為中國繼遼寧號之後第二艘下水的航母，也是中國第一艘國產航母。（法新社）

2017-06-05  17:13

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為超級航母的美國福特級核動力航空母艦，讓中、俄備感威脅，俄羅斯專家分析中俄兩國可發展區域防空來遏止，但專家也坦言，中國難以發展全面性的遠洋海軍，因為中國的大型潛艦都被台灣阻擋，難以展開遠航。

據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，莫斯科大學世界政治系副教授費年科（Alexei Fenenko）指出，如果中俄能夠聯手研發區域防空系統，那麼就可以在美國航母艦載機襲來時擊落敵機。費年科還說，其實福特級航母並不會改變亞太地區的軍事平衡，畢竟美國在海軍方面早就有絕對優勢，這個狀況根本沒變動。

費年科表示，全世界只有美國擁有全面性的遠洋海軍，中國雖然一直以來也想要達成這個目標，但因為台灣的存在，讓北京無法實現。費年科認為，若台灣始終無法成為中國的一部分，那麼中國就無法建立遠洋海軍，原因在於台灣阻擋了中國龐大的潛艇遠離海岸線。

俄羅斯軍事分析家葉夫謝耶夫（Vladimir Evseev）則分析，中國長期服役的海軍艦艇，在數量方面正慢慢追趕上美國，中國很可能繼續發展國造艦艇，以應對美國新一代的航空母艦。

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