歐洲極右翼推「認同運動」 募款滅地中海難民生機

人道救援團隊致力於在地中海搶救難民，但卻遭歐洲極右翼分子干擾，救援任務受阻。（法新社）

2017-06-05 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕近年來因IS發動恐攻、非洲、中東多數國家都湧現大量難民潮，其中以通過地中海入歐的人數最多，不少人道組織都疲於奔命進行妥善的救援，但卻有歐洲極右翼人士發起「認同運動」（The Identitarian movement），鎖定難民船隻進行「干擾任務」。

據國際移民組織（IOM）統計，2017年開始至5月，有5萬9135名經由海路進到歐洲，80%以上到達義大利，其餘則分別進入西班牙、希臘、賽普勒斯等地，而當中已有1650名移民葬身地中海，死亡率較去年同期的1.22%提高至2.32%。

據《衛報》報導，歐洲一些排外的極右翼組織發起名為「認同運動」的人道救援攔截活動，近期還募款5萬歐元（約新台幣169萬）用來支付船隻租賃、旅費和攝影器材等相關費用，並拍攝影片招募「同好」一起「驅逐歐洲的敵人」。

這些海上難民所面臨的不僅是家鄉的烽火，還有這些極右翼分子的惡意。這些反對難民入歐的極端團體除了鼓勵會員在地中海追蹤救援船隻向海軍或警方通報外，還指控人道救援組織進行「難民人口走私」，上個月有3名法國極右組織成員在意大利卡塔尼亞阻截SOS Méditerranée的救援船出海，導致此非政府組織遭義大利海岸警衛隊禁止出航，其中3人還遭到短暫拘留。