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堅持不撤書！ 日APA飯店：南京屠殺是中國軍人所為

元谷外志雄的言論引發各界軒然大波。（路透）

2017-06-05  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖飯店APA在客房擺放否認南京大屠殺的書籍，日前引發中國強烈抗議。APA執行長元谷外志雄近日又表示，東京奧運時不會把書撤走，並進一步說當時在南京的屠殺是中國軍人所為，此話又引起軒然大波。

《路透》報導，日本APA飯店在今年2月的冬季亞運期間，曾因擺放否認南京大屠殺書籍引起中國、南韓等國抗議，隨後飯店被迫把書撤掉，不過飯店執行長元谷外志雄2日表示，在2020年的東京奧運期間，將不會再把書撤掉。他表示，在東京奧運期間把書移除「很愚蠢」，「我的書放在我的飯店裡很奇怪的嗎？我從到尾都不想撤掉它們。」

元谷外志雄在他的新書《真實日本歷史：日本驕傲》中認為，南京大屠殺並沒有發生，他認為該段歷史是故意被「捏造」，並認為屠殺與擄掠是中國軍隊所為，「日本軍隊只是揪出並殺掉那些便衣士兵（游擊隊員），他們拋棄制服、偷走百姓衣物、帶著武器和彈藥躲在難民區。」他也否認日軍在二戰時強徵數千名韓國慰安婦，堅稱慰安婦都是自願。

報導指出，否認南京大屠殺的相關書籍擺設在APA飯店的400多家飯店的每個房間。目前許多日本保守學者仍否認南京大屠殺，也些則把死亡人數降低許多。

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