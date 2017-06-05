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少年爬6樓想拿鑰匙出意外 墜樓搶救中
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倫敦恐攻 加拿大正妹在未婚夫懷裡死去

加拿大30歲女子艾琪柏爾（Christine Archibald，左），在倫敦恐攻中被撞傷，死在未婚夫弗格森（Tyler Ferguson，右）的懷裡。（圖擷自臉書）

2017-06-05  13:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦橋恐攻釀成7死48傷，一名30歲加拿大女子艾琪柏爾（Christine Archibald）也在罹難者名單裡，她在現場被撞倒後，未婚夫弗格森（Tyler Ferguson）奮力為她CPR，無奈艾琪柏爾傷勢過重，最後她躺在摯愛的懷裡死去。

據《CBC》報導，在艾琪柏爾去歐洲之前，她一直在加拿大卡加利（Calgary）的街友收容所工作，接著就到荷蘭海牙和弗格森住在一起。兩人預計等弗格森完成這趟海外工作之後，就要回到加拿大卑詩省居住。

弗格森因為業務的原因，一個星期前到倫敦工作，而艾琪柏爾正好在恐攻發生時的週末去找未婚夫。艾琪柏爾從來沒去過倫敦，因此這對情人決定在晚間用散步瀏覽這座城市，弗格森為愛人一一介紹都市景點，兩人一起享受這浪漫的夜晚。

在恐攻發生時，弗格森就在倫敦大橋走在艾琪柏爾的前方，接著他聽到一陣煞車聲，回頭一看艾琪柏爾已經被撞傷倒地。弗格森嘗試幫未婚妻CPR，緊接著也有醫護人員前來協助，但艾琪柏爾依然在他懷裡失去了生命。

傷心欲絕的弗格森現在仍在倫敦，他的家人透露，弗格森「無法睡覺、無法吃飯、無法思考，他不能做任何事情」，因為他的摯愛從他的生命中被剝奪殆盡。

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