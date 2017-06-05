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泰殺人分屍3女嫌 警局化濃妝還比「V」

2名女嫌化妝準備讓記者拍美照。（取自《曼谷郵報》）

2017-06-05  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國日前發生新婚少婦遭殘殺分屍，渉案3名女子在緬甸被捕，押解回案發地警局時，為了隔天要被解送至曼谷開記者會，竟在警局內若無其事地談笑風生，還擦脂抹粉好讓記者拍美照。

綜合外媒報導，涉案的3名女嫌婕、恩及比雅努、週六在緬甸大其力市被捕，再被送回泰國美賽縣警察局，許多民眾前往警局一睹兇殘女嫌相貌，有人拍到女嫌與警察嬉笑聊天，其中2人還化起濃妝，甚至比出「V」的勝利手勢，絲毫看不出悔意。

泰國孔敬府23歲酒吧女公關瓦里莎拉（Warisara Klinjui），和丈夫結婚後不久就分居，瓦里莎拉改和1名女同志同居，2人疑似發展出女女不倫戀，夫妻倆為此曾吵架，分屍案發生後，警方將瓦里莎拉丈夫和室友列為涉案嫌犯。

警方同時查出，瓦里莎拉生前在一間卡拉OK酒吧工作，與同事相處不睦，其中一名皮亞努（Preeyanuch）認為瓦里莎拉將她男友吸毒的事情透露給警方，因此連手維信、集達蘭這對情侶，及比雅努、婕及恩共同謀殺，誘騙瓦里莎拉至一間度假村後，以鋸子、塑膠袋等凶器分屍，從腰部斬斷、卸下雙臂，隨後將屍塊裝袋載到樹林埋起來。

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  • 涉嫌殺人分屍的3名泰國女嫌。（取自《曼谷郵報》）

    涉嫌殺人分屍的3名泰國女嫌。（取自《曼谷郵報》）

  • 涉案女嫌被押解返國泰國。（取自《曼谷郵報》）

    涉案女嫌被押解返國泰國。（取自《曼谷郵報》）

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