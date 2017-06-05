剛和人妖床戰數回合 男子全裸離奇墜樓...

2017-06-05 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕芭達雅（Pattaya）是泰國相當知名的渡假勝地，前天（3日）傳出有一名外籍男子，全身赤裸從住宿旅館3樓房間的陽台墜落到一樓地面，男子頭部受到重傷，目擊民眾見狀立即報警，男子送醫急救後仍未恢復意識。

綜合外媒報導，這起墜樓意外發生在當地時間3日清晨5點左右，1名年約40多歲的男子全身赤裸的從位在芭達雅鬧區一間旅館墜落地面，男子一墜樓馬上就有大批民眾上前圍觀及施救，並拿毛巾遮住男子下體。警方及醫護到場以後趕緊把男子送醫，調查後發現男子是從旅館的陽台墜樓，房內還有一名35歲的泰國人妖希蒂彭（Sittipong Maneekat）。

希蒂彭聽聞男子墜樓也相當錯愕，她向警方表示，男子自稱從英國來觀光，兩人週五（2日）在街上認識後就回到男子住處，接著就在床上「享受了一段美好的時光」，床戰幾回合後，男子稱想抽菸就走到陽台，自己則是躺在床上休息，沒想到男子突然墜樓了，她也完全搞不清楚到底發生什麼事。

警方在房間發現，屋內有許多空酒瓶，與多個使用過的保險套，現場並無任何的打鬥痕跡，陽台桌上也放著一個菸灰缸。因為男子將所有證件鎖在保險箱內，尚無法確認身分，等男子清醒後才能釐清意外發生經過。