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守護無數戰地貓咪！ 他被譽為「阿勒坡貓男」

艾力賈里（Mohammad Alaa Aljaleel）在敘利亞大城阿勒坡，照料無數流浪貓咪，被譽為「阿勒坡貓男（Cat Man of Aleppo）」。（路透）

2017-06-05  09:38

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞大城阿勒坡屢遭戰火摧殘，一名男性救護車司機和護理人員艾力賈里（Mohammad Alaa Aljaleel），從2013年開始，就在阿勒坡東部照料無家可歸的流浪動物，持續至今餵養過無數貓咪，因此他被譽為「阿勒坡貓男（Cat Man of Aleppo）」，在戰爭和破壞中展現出人類的韌性和善良。

據《NBC》報導，艾力賈里透露當烽火連天時，人們陸續從社區中逃離，但貓咪卻聚集到他的社區來，因為他之前已經在餵食一些流浪貓，接著貓兒數量從6、7隻，增加到驚人的170多隻，所以他在2015年創立動物庇護所「艾內斯托之家（Ernesto's House）」，還是以他第一隻貓咪的名字所命名的。

艾力賈里說，他的目標是保護、飼養和飼養貓咪健康，漸漸地學校的小孩們會來庇護所與貓兒玩耍，有一些要逃離阿勒坡的家庭，也會把貓咪託他照顧。除了喵星人之外，艾力賈里也收留了流浪狗，除了餵食還幫牠們做了一些醫療護理。

然而，去年11月炸彈襲擊了艾內斯托之家，大部分的貓咪都罹難了，只有一些貓兒倖存下來。艾力賈里決定移到阿勒坡西部的一處農村，重建動物庇護所，這個消息傳出後，美國和西班牙紛紛出現募款活動，為戰地貓咪盡一份心力。

艾力賈里現在和貓兒的新家共有25隻喵星人，他認為這裡不僅僅是一個貓的保護區，而是可以讓兒童心靈中消除戰爭陰影的所在，是一個充滿善意與仁慈的地方。

艾力賈里的「艾內斯托之家（Ernesto's House）」，最多曾有170多隻貓咪。（路透）

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相關關鍵字： 喵星人 敘利亞 貓咪 阿勒坡
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