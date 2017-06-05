鋼鐵擂台決戰！ 美、日機器人8月開打

美國與日本的2間頂尖機器人公司已經約定好，要把自家打造的最強機器人推上擂台一決死戰。圖為日本「Kuratas」機器人。（圖截自YouTube/水道橋重工）

2017-06-05 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕電影《鋼鐵擂台》中機器人對打的情節即將真實上演，美國與日本的2間頂尖機器人公司已經約定好，要把自家打造的最強機器人推上擂台一決死戰，目前雙方敲定機器人擂台賽將於今年8月登場。

美國機器人公司「MegaBots」日前向日本「水道橋重工」約戰，雙方要把自家打造的最強機器人推上擂台一決死戰，時間就訂在今年8月。美國公司打造的「mkIII 」重達12公噸，高近5公尺且擁有430匹馬力，更具備各式強力近戰武器，日本方面則推出「Kuratas」機器人，重4公噸、高約4公尺，並配備多管水火箭和1分鐘6000發的BB彈機槍。

目前美、日雙方都已放話絕對不能輸，另外還傳出南韓「未來科技公司」也想參戰，他們打造的「METHOD 2」機器人也同樣功能強大，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）都曾點名試駕。

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