| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

鋼鐵擂台決戰！ 美、日機器人8月開打

美國與日本的2間頂尖機器人公司已經約定好，要把自家打造的最強機器人推上擂台一決死戰。圖為日本「Kuratas」機器人。（圖截自YouTube/水道橋重工）

2017-06-05  07:44

〔即時新聞／綜合報導〕電影《鋼鐵擂台》中機器人對打的情節即將真實上演，美國與日本的2間頂尖機器人公司已經約定好，要把自家打造的最強機器人推上擂台一決死戰，目前雙方敲定機器人擂台賽將於今年8月登場。

美國機器人公司「MegaBots」日前向日本「水道橋重工」約戰，雙方要把自家打造的最強機器人推上擂台一決死戰，時間就訂在今年8月。美國公司打造的「mkIII 」重達12公噸，高近5公尺且擁有430匹馬力，更具備各式強力近戰武器，日本方面則推出「Kuratas」機器人，重4公噸、高約4公尺，並配備多管水火箭和1分鐘6000發的BB彈機槍。

目前美、日雙方都已放話絕對不能輸，另外還傳出南韓「未來科技公司」也想參戰，他們打造的「METHOD 2」機器人也同樣功能強大，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）都曾點名試駕。

相關影片請見

美國公司打造的「mkIII 」重達12公噸，高近5公尺且擁有430匹馬力，更具備各式強力近戰武器。（圖截自YouTube/MegaBots Inc）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 擂台 日本 機器人 決戰 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：鋼鐵擂台決戰！ 美、日機器人8月開打


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.