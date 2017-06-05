恐攻再度震撼倫敦 英相梅伊斥真是夠了

2017-06-05 00:46

〔中央社〕三名恐怖分子昨晚駕車在倫敦衝撞行人，並揮刀刺殺狂歡民眾，造成七死約50傷，英國首相梅伊今天將此事歸咎於伊斯蘭極端主義，痛批「真是夠了」，警方表示已逮捕12名涉案嫌犯。

三名犯案男子乘廂型車發動攻擊，在倫敦橋（London Bridge）周圍熱鬧的夜店區大開殺戒，最後都遭警方擊斃，他們身上還穿著假的自殺炸彈背心。這是英國三個月來第三起造成慘重傷亡的恐怖攻擊事件，而且如今距離大選只剩幾天。

英國8日舉行大選，為對受害者表示尊重，今天全國暫停競選活動，但梅伊已宣告明天恢復競選活動，並將如期投票。

梅伊主持英國內閣緊急應變小組（Cobra）的會議後表示，推動這次攻擊的同樣是「邪惡伊斯蘭極端主義意識形態」，正如上周造成22人喪生的曼徹斯特演唱會自殺炸彈攻擊事件，以及3月間造成五人喪生的西敏區（Westminster）攻擊事件。

她表示：「最近這些攻擊並不相關，但相信我們所面臨的威脅正出現新趨勢。」她警告，犯案歹徒遭到煽動，「互相仿效」發動攻擊。

梅伊在唐寧街首相府外發布電視談話說：「是時候說真是夠了。」她要求加強反恐策略，可能包括對若干犯行處以較長刑期，以及對網路空間實施新的規範。

這次事件有48人受傷送醫，梅伊已前往探視，警方表示，其中21人情況危急。

犯案歹徒很快被獲報趕抵現的警員擊斃，但當局尚未公布有關這些嫌犯的詳情，警探仍在調查他們是否自行犯案。

天空新聞網（Sky News）報導，警方在倫敦東郊的巴金地區（Barking）逮捕12名嫌犯，據報警方突襲的一處房舍是三名殺手之一所有。