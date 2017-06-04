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香港六四28周年晚會 11萬人點起燭光海

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會），今（4）日晚間在維多利亞公園舉行「六四事件」28週年燭光晚會。（路透）

2017-06-04  23:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會），今（4）日晚間在維多利亞公園舉行「六四事件」28週年燭光晚會，晚會在晚間近10時結束。支聯會主席何俊仁說，6個足球場全坐滿了，估計今晚有11萬人參與。

綜合港媒報導，六四28周年晚會在晚間8時登場，數萬名港人手持燭光參與，今年大會的主題口號是「哀悼民運死難同胞，繼承烈士民主遺志」，其他口號有「平反六四」、「結束專政」、「釋放民運人士」和「建設民主中國」等。

何俊仁表示，截至晚上約9時40分，出席者已坐滿了6個足球場，至少一半草地也被坐滿，估計今晚有11萬人參與，他為港人感到驕傲。港媒指出，今年參與人數下跌1.5萬人，是燭光晚會自2009年以來，參加人數最少的一次。

針對香港中文大學學生會的「六四情不在」聲明，「工學同行」蕭翠萍指出，香港言論、集會自由漸被扼殺，「怎能說當日歷史與今日完全切割？」她認為，學生有責任傳承這份記憶。

支聯會副主席鄒幸彤也表示，他們對悼念六四有否意義沒有完美的答案，但過去28年來不斷有人因悼念而被判入獄，而有幸在香港免於因悼念六四入獄，更自覺有種責任，為不能發聲的人發聲。

晚會現場也播出「天安門母親」代表的演講影片，「六四」遇難者杜光學的母親葛桂榮說，做為母親，絕不允許政府用一場政治風波來掩蓋大屠殺的罪責，逃避政府反人道、侵犯人權用暴力行為對待手無寸鐵的人民的說辭。她堅信公義站在她們這一邊。

支聯會主席何俊仁說，6個足球場全坐滿了，估計今晚有11萬人參與。（美聯社）

六四28周年晚會在晚間8時登場，數萬名港人手持燭光參與，今年大會的主題口號是「哀悼民運死難同胞，繼承烈士民主遺志」。（路透）

港人手持「燭光」參與六四晚會。（法新社）

港人手持燭光參與六四晚會。（美聯社）

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