「史諾登不是叛徒」 普廷：但不認同洩密行為

2017-06-04 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局前僱員史諾登（Edward Snowden）目前正在俄羅斯接受庇護。俄國總統普廷（Vladimir Putin）接受採訪時指出，他不認為史諾登是叛徒，但並不認同其洩密行為，指出史諾登若不喜歡他的工作，辭職就好了。

綜合媒體報導，美國媒體耗時2年拍攝的紀錄片《The Putin Interviews》即將上映，部分片段提前曝光。影片中，普廷在接受美國導演史東（Oliver Stone）採訪時，談到了被美國通緝的史諾登。

普廷說，「史諾登不是叛徒」，他沒有背叛自己國家的利益，沒有向其他國家轉交任何資訊，造成國民的損害，「他所做的一切都是公開進行的」。

對於史諾登的所作所為，普廷表示不贊同，但他同意美國特工部門在監控問題上做得太過分，「當然。我是這麼認為的。這方面斯諾登是對的。」

但普廷指出，「但我還是認為，他本不應該這樣做。」他說，如果史諾登被聘去工作，但不喜歡工作中的某些事情，他只需要辭職就可以了。「但他做了更多的事情。這是他的權利。」

普廷說，「我之前覺得史諾登跟我有相似之處，但他應該跟我當年一樣選擇離開，而不是洩密，之前會離開就是KGB（蘇聯國家安全委員會）就是無法認同政府的行動。」