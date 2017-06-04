焚書坑儒喻六四 趙紫陽秘書鮑彤：歷史都明白

鮑彤表示，對了解真相的人來說，六四的問題早已解決。就算統治者不為之平反，歷史也都清楚明白。圖為民眾悼念六四示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-06-04 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤近日接受多家媒體訪問，對六四平反問題提出看法。鮑彤表示，對於了解真相的人來說，六四的問題早已解決。像秦始皇焚書坑儒，漢高祖和慈禧太后都沒有平反它，不過就算統治者保持沉默，歷史也都清楚明白。鮑彤呼籲中國現任領導人要與毛澤東和鄧小平切割，如果綁在一起，「中國只能在黑箱裡變成一個黑暗的中國。」

綜合媒體報導，鮑彤向《自由亞洲電台》（RFA）表示，中國歷代的統治者也沒有為焚書坑儒平反，不過因為當時的真相留下來了，所以歷史都明明白白。

鮑彤認為，「解決六四事件的意義」等於是打開目前中國社會一系列根本問題的一把鑰匙。鮑彤表示：「如果說毛澤東時代把中國變成一個不說話的國家，那麼鄧小平就靠六四把中國變成了一個腐敗而不能自拔的國家。」

群眾反貪腐是道德的、合法的，也是正義的。鮑彤表示，政府對公民開槍，就是對道德開槍；對法律開槍；對正義開槍，如果不解決六四事件的問題，就表示政府有權力向公民開槍，權力可以為貪腐護航。

鮑彤表示，如果中國要向前走，那麼一定要讓中國人民能自由的行使自己的權利，使中國社會能自然的和平發展。鮑彤呼籲中國現任領導人要與毛澤東和鄧小平切割，如果綁在一起，「中國只能在黑箱裡變成一個黑暗的中國。」

1989年六四事件中，趙紫陽反對武力鎮壓學生，鮑彤時任趙紫陽政治秘書，對於六四事件的處理與趙紫陽同樣反對武力鎮壓，也因此在六四後入獄。曾任中國共產黨第13屆中央委員會委員的鮑彤，是本事件中入獄的最高級別的官員。