離開地球196天 法籍太空人回來先吃乳酪解饞

39歲的法籍太空人佩斯凱結束196天的任務，從國際太空站（ISS）安全返抵地球。（擷取自ThomasPesquet Twitter）

2017-06-04 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕39歲的法籍太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）結束196天的任務，從國際太空站（ISS）安全返抵地球，不過他還須要接受一連串的醫學監控和測試，無法立刻回到位於法國的家，只能先以乳酪解解饞。

綜合媒體報導，時隔15年才又出現的法籍太空人佩斯凱受到法媒格外的關注。在經過半年多的無重力生活後，他於2日下午降落哈薩克。佩斯凱表示降落的衝擊像是「一起小車禍」。

落地幾分鐘內，他便與法國總統馬克宏通話，向新任總統表示自己狀況良好。由於人在無重力的環境中，人體會因放鬆而稍微拉長，佩斯凱在太空站上「長高」2公分，心搏也不像在地球那樣的強勁，所以他的心臟必須重新適應重力中的搏動。平衡感也需要數天至數週才能恢復，在那之前他不能開車和騎車。甚至會因為脊椎要重新承受重量，導致背痛。

需要重新適應與調整的事物多如牛毛，他必須接受包括核磁共振、肌肉組織檢查、血液等測試，所以目前他還暫時不能回家吃家常菜，不過他在推特上分享一張照片，手持一盒乳酪，並表示：「感謝歐洲太空總署（ESA）同仁給我準備的驚喜」

談到他的太空之旅，他曾在自己拍攝的視頻中自問自答，「我是誰？太空人？法國宇航員？不，我是一個男人，和其他男人和女人一起踏上探索的旅程，就像每一次旅行都是場自我探索。」並且引用了法國大文豪普魯斯特（Marcel Proust）的文字：「真正的探索之旅，目的不在造訪異境。而是透過他人的眼精，以他人之姿注視宇宙，用一百雙眼，注視一百種宇宙，他人即宇宙。」