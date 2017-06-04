香港中大學生會：悼念已到盡頭 六四需劃休止符

中大學生會認為六四事件已與當今香港社會沒有連結，因此發聲明表示拒絕悼念。（圖擷自中大會臉書）

2017-06-04 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學學生會昨（3）日發表公開聲明，以「六四情不再，悼念何時了」表示除了不參與今日的六四天安門事件28週年紀念日外，還批評支聯會悼念儀式是利用民眾的道德感情來換取政治本錢，不舉辦紀念活動並不表示遺忘，因為「屠城的史實經已記載於史書中，記憶亦早已深印於腦海」。

綜合港媒報導，中大會在聲明中表示「只惜悼念無助解決切身之患，本會相信悼念經已走到盡頭，六四需要被劃下休止符，直至回聲再響。」，指出六四天安門對於新的一代意義所剩無幾，香港應著重在本土社運，思忖如何在港共政權的打壓下尋求出路，「而非自困於六四之死胡同」。

中大會會長表示，就去年於中大舉辦的聯校六四論壇中，對六四事件的討論並無新進展，且如今六四並未能與現今香港社會做連結，認為悼念六四已與愛國情懷綑綁在一起，決定停辦一年以便冷靜地反思對討論六四事件的新方向。

雖中大學生會拒絕悼念六四天安門事件，但中大7個書院學生會今天中午於校園內自行舉辦六四公開論壇，約400人開場前默哀向死難者致敬。

中大舊生也對學生會此次聲明做出反向回應，表示學生會立場並不代表個人，呼籲不要將派系鬥爭凌駕於六四事件上。並於今早發起聯署聲明，斥責學生會的聲明「從未提出他們自己的抗爭計劃與具體行動」，怒批：「連悼念都懶得做，倒借六四議題來搏取視線，才是最徹底的『消費六四」』」。