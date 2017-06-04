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中國六四維穩怪招 異議維權人士被「強制旅遊」

媒體指出，在今（4）日前，有多名維權人士被中國當局「強制旅遊」，以各種形式限制自由。圖為天安門廣場。（路透）

2017-06-04  17:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四事件28周年，當局為維穩出怪招，媒體指出，在今（4）日前，有多名維權人士被「強制旅遊」，以各種形式限制自由。

《自由亞洲電台》報導，北京、重慶、廣東等地的異議和維權人士，在六四前夕被當地警方傳喚、羈押，甚至被「強制旅遊」，在北京，維權人士胡佳，在上月28日，被當局帶到秦皇島「旅遊」，獨立媒體人高瑜也被「強制旅遊」，異議人士查建國在社群媒體發表有關六四的評論後，在2日被公安帶走。

重慶的維權人士謝丹3日表示，他接到公安通知，要帶他離開家中，「我在家裡等他們，他們很快就會來，帶我出去旅遊」。重慶民間演說家韓良也說，公安也提前通知他要去旅遊，「每年的六四，他們都要帶我走，以前6月1日就帶我走」。

湖北籍維權人士陳劍雄也在3日凌晨於廣東被多名公安帶走。1名相關人士透露，陳劍雄從湖北到廣東，是為了照顧被深圳警方羈押的維權人士王軍之妻嚴均均，而嚴均均目前正待產中。陳被警方以「六四維穩」的理由羈押。

呼和浩特蒙古族維權領袖哈達譴責中國當局限制維權人士的自由，「人們舉行各種活動來紀念八九六四慘案28週年，並提出各種要求，這是應該的。但我認為更重要的是結束暴政」。

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