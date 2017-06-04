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懸賞「治療同性戀」影片 大馬政府辯稱「只是創意」

馬來西亞政府公開祭出獎金，向民眾徵求「預防、控制同性戀」及「同性戀造成的問題與後果」影片，引來外界不滿。（路透）

2017-06-04  17:31

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞政府公開祭出獎金，向民眾徵求「預防、控制同性戀」及「同性戀造成的問題與後果」影片，此舉引來外界及LGBT團體不滿，認為大馬政府光明正大的在打壓及歧視同性戀，大馬政府則回應表示這一切都只是一種創意的展現，絕對沒有歧視的成分。

綜合外媒報導，大馬衛生部門開出「性別混亂」、「性」、「網路與性」3種主題，要民眾提供「預防、控制同性戀」及「同性戀造成的問題與後果」與如何獲得幫助等等的影片，並提供優勝者1000元美金（約台幣3萬元）獎金，此舉讓LGBT團體極度不滿。

來自種子基金會的跨性別活動家妮莎（Nisha Ayub）表示：「這很令人震驚，因為這是對少數群體的歧視、仇恨甚至是暴力的行為。」

馬來西亞衛生署副局長洛克曼（Lokman Hakim Sulaiman）回應指出，此次比賽是針對原創性、內容性、概念性、創意與質量的方式進行評分，僅是一種「創意的展現」，是為了收集青少年對健康生活習慣的看法與知識，「沒有在歧視特定團體」。

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