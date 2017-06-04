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藉英國恐攻宣傳政策 川普遭網友罵「可恥」

2017-06-04  16:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦當地時間3日晚間10點發生恐怖攻擊，3名歹徒開車衝撞倫敦橋行人後，下車步行持刀砍人，至少造成6死30傷，目前3嫌都遭到擊斃。愛發推特的美國總統川普，也在推特上對恐攻事件表達慰問，但他也趁機宣傳自己的旅遊禁令，此舉遭網友痛罵「可恥」。

英國倫敦發生倫敦橋箱型車衝撞行人與波羅巿場（Borough Market）餐廳砍殺民眾的事件，英國警方已將此攻擊定調為恐怖攻擊事件。這起恐攻發生後，川普便透過推特發文表達慰問，表示：「只要美國可以幫助到倫敦與英國的，我們都會伸出援手－我們與你們同在，上帝保佑」。

但在另一則推文中，川普說：「我們得聰明點、警覺與強硬，我們需要法院還給我們該有的權利，我們需要旅遊禁令來提升安全」。而這則旅遊禁令的推文，時間比提供援助的推文還要來的早，川普藉由英國遭受恐攻來宣傳自己的旅遊禁令，就有網友不滿的表示，「推行違憲和堅持己見的旅遊禁令，就是你代表我們提供的支持和慰問嗎？『可恥』」。

川普的旅遊禁令主要是禁止來自六個穆斯林國家的旅遊者入境美國。川普今年一月份簽署行政命令，禁止七個穆斯林國家的公民入美九十天，並且停收難民一百二十天，三月份則修改旅遊禁令，將伊拉克剔出黑名單。

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  • 英國倫敦橋發生恐怖攻擊事件，美國總統川普在推特表達慰問，但也利用機會宣傳自己的旅遊禁令，遭網友痛罵「可恥」。（圖擷自「川普推特」）

    英國倫敦橋發生恐怖攻擊事件，美國總統川普在推特表達慰問，但也利用機會宣傳自己的旅遊禁令，遭網友痛罵「可恥」。（圖擷自「川普推特」）

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