殲滅伊斯蘭國在即？ 聯軍將對IS首都總攻

敘利亞庫德族武裝「人民保護部隊」對敘利亞北部大城拉卡持續進逼，透露將在幾天後對這伊斯蘭國首都發動總攻。（路透）

2017-06-04 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞庫德族武裝「人民保護部隊」（YPG）發言人3日表示，對敘利亞北部大城拉卡（Raqqa）的包圍網已完成，將在幾天後對這伊斯蘭國首都發動總攻。

綜合外媒報導，殲滅伊斯蘭國的軍事行動持續進行，在伊拉克，摩蘇爾戰役已經進入最後關頭，而在敘利亞，IS也是節節敗退，聯軍已經將下一個打擊的目標放在伊斯蘭國首都拉卡上，「人民保護部隊」發言人馬哈茂德（Nouri Mahmoud）表示，武裝力量已經推進到拉卡市郊區，總攻將在幾天後開始。

由美國主導的反IS聯軍發言人狄龍（Ryan Dillon）雖然沒有透露總攻的時間點，不過也證實敘利亞武裝持續向拉卡進逼，在北面和東面的部隊離拉卡市區只有3公里，在西面則推進到離市區不到10公里處，當地平民被通知要離開拉卡，以免捲入戰火之中。

聯軍認為，約有3000到4000名IS聖戰士盤踞在拉卡，構築防禦工事，準備做困獸之鬥，馬哈茂德強調拉卡戰役將會是一場苦戰，「伊斯蘭國備有地道、地雷、汽車炸彈、自殺炸彈客，同時他們還把平民當作人盾。」

拉卡為敘利亞北部大城，2014年4月遭伊斯蘭國攻占，IS宣稱此城市為伊斯蘭國的「首都」，有敘利亞人成立了「拉卡正無聲地被屠宰」（Raqqa is Being Slaughtered Silently）組織發聲，成為伊斯蘭國控制地區內獨立而可靠的少數消息來源之一。