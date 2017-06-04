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菲律賓破獲市值上億冰毒 1台灣籍嫌犯被逮

有外媒報導指出，1名台灣籍男子在菲國因持有約50公斤冰毒被捕，當地警方正在調查這批毒品的來源。（圖截自Philippine News Agency臉書）

2017-06-04  11:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂去年上任以來，便以強硬手段掃蕩毒品犯罪，有外媒報導指出，一名台灣籍男子因持有約50公斤冰毒（甲基安非他命）昨天被菲國逮捕，當地警方正在調查這批毒品的來源。

綜合外媒報導，該名56歲的台灣籍嫌犯，昨天在馬尼拉帕拉奈克市（Parañaque City） 的一間旅館內被逮捕，警方當場查獲裝在3箱保麗龍盒子內的50公斤冰毒，這批毒品市價高達2億5000萬披索（約台幣1億5000多萬元），保麗龍盒子內還裝著大批魚乾當作掩護。

菲律賓警方透露，他們已經追蹤該名台灣籍嫌犯長達2個月，目前還在調查這批毒品的來源。

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警方查獲裝在3箱保麗龍盒子內的50公斤冰毒，這批毒品市價高達2億5000萬披索（約1億5000多萬台幣）。（圖截自Philippine News Agency臉書）

菲律賓警方透露，他們已經追蹤該名台灣籍嫌犯長達2個月。（圖截自Philippine News Agency臉書）

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