| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北二重疏洪道越堤道上午7點半陸續開放 義大利廣場傳巨響 球迷驚逃踩踏至少200人傷 PR 「職」劇場 男神手機秘密 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 國際

割喉、貨車衝撞 倫敦橋至少1死20傷

英國1輛白色小貨車於以高速行駛衝上倫敦大橋的人行道，初估有將近20名行人被撞，英國警方指出，現場至少有1人死亡。（美聯社）

2017-06-04  06:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國驚傳車輛衝撞行人重大意外，有外媒報導指出，英國1輛白色小貨車於當地時間3日晚間10點左右，高速行駛衝上倫敦大橋的人行道，有現場目擊者聲稱，至少有將近20名行人被撞，還有3人疑似遭到割喉，英國警方指出，現場至少有1人死亡。

綜合外媒報導，據現場目擊者指出，肇事的白色小貨車駕駛是位男性，約以時速80公里開車衝撞行人，造成倫敦大橋上至少5、6名行人受傷，隨後有1名男子遭警方拘捕，也有網民聲稱，現場有15至20人被撞。

另外，還有目擊者指出，在衝撞事件後，有3名手持長刀的男子在倫敦橋附近砍人，有3人疑似遭到割喉，同時還有2名男子進入倫敦橋附近的波羅巿場（Borough Market）餐廳刺傷2人，據傳武裝警察到場後已發射數槍。

英國警方則指出，倫敦大橋上至少有1人死亡。目前倫敦交通局已封鎖倫敦大橋兩側，現場有大量的武裝警察與救護人員。由於日前曼徹斯特遭自殺攻擊後，各界擔心這又是另一起恐攻事件，英國警方正在調查，不願做進一步說明。（更新時間07:52）

廣告
  • 目前倫敦交通局已封鎖倫敦大橋兩側，英國警方正在調查，不願做進一步說明。（美聯社）

    目前倫敦交通局已封鎖倫敦大橋兩側，英國警方正在調查，不願做進一步說明。（美聯社）

  • 有網民聲稱，現場有15至20人被撞，詳細傷亡情況仍不明。（路透）

    有網民聲稱，現場有15至20人被撞，詳細傷亡情況仍不明。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倫敦 撞人 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：割喉、貨車衝撞 倫敦橋至少1死20傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.