割喉、貨車衝撞 倫敦橋至少1死20傷

英國1輛白色小貨車於以高速行駛衝上倫敦大橋的人行道，初估有將近20名行人被撞，英國警方指出，現場至少有1人死亡。（美聯社）

2017-06-04 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國驚傳車輛衝撞行人重大意外，有外媒報導指出，英國1輛白色小貨車於當地時間3日晚間10點左右，高速行駛衝上倫敦大橋的人行道，有現場目擊者聲稱，至少有將近20名行人被撞，還有3人疑似遭到割喉，英國警方指出，現場至少有1人死亡。

綜合外媒報導，據現場目擊者指出，肇事的白色小貨車駕駛是位男性，約以時速80公里開車衝撞行人，造成倫敦大橋上至少5、6名行人受傷，隨後有1名男子遭警方拘捕，也有網民聲稱，現場有15至20人被撞。

另外，還有目擊者指出，在衝撞事件後，有3名手持長刀的男子在倫敦橋附近砍人，有3人疑似遭到割喉，同時還有2名男子進入倫敦橋附近的波羅巿場（Borough Market）餐廳刺傷2人，據傳武裝警察到場後已發射數槍。

英國警方則指出，倫敦大橋上至少有1人死亡。目前倫敦交通局已封鎖倫敦大橋兩側，現場有大量的武裝警察與救護人員。由於日前曼徹斯特遭自殺攻擊後，各界擔心這又是另一起恐攻事件，英國警方正在調查，不願做進一步說明。（更新時間07:52）