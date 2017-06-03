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巴西少年持槍搶商店 遭4名購物便衣警察當場擊斃

2017-06-03  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名17歲少年日前持槍搶劫一間商店，正好有4名便衣警察在店內買東西，當場拔槍將少年擊斃。

綜合報導指出，一名頭戴著安全帽的17歲少年在5月31日闖入巴西伊通比亞拉（Itumbiara）一間藥店，他手持.38口徑左輪手槍威脅搶劫女收銀員。不過當時有4位便衣警察正好在店裡買東西，店內除了被女收銀員外，其他都是配槍的警察。這些便衣警察趁機拔槍，將搶劫的少年當場擊斃。

遭擊斃少年在外等待的同夥見狀後立刻逃離現場，不過警方現在已經鎖定身分，將持續將他們追捕到案。

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  • 闖進商店行搶的少年，遭4位便衣警察擊斃。（圖擷自YouTube）

    闖進商店行搶的少年，遭4位便衣警察擊斃。（圖擷自YouTube）

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