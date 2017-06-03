愛爾蘭新總理 38歲印度裔同志政治家出線！

現年38歲的社會保護部長瓦拉德卡，以印度裔同志身分，當選「愛爾蘭統一黨（Fine Gael）」黨主席，將成為新總理。（法新社﹚

2017-06-03 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭社會保護部長瓦拉德卡（Leo Varadkar）在當地時間2日當選「愛爾蘭統一黨（Fine Gael）」黨主席，將成為新總理。現年38歲的他，除了是愛爾蘭1922獨立以來最年輕領導人外，也是首位兼具少數種族背景及同性戀身分的總理。

綜合外媒報導，瓦拉德卡的父親是一名來自印度孟買的醫生，與愛爾蘭裔母親相識相戀後，2人便定居於愛爾蘭。

2015年瓦拉德卡在愛爾蘭廣播公司（RTÉ Radio）專訪中，公開出櫃，他當時表示「印度混血、醫師、又或是同志，這些都只是我的一部分，無法定義我個人的全部。」

瓦拉德卡在都柏林（Dublin）市長官邸（Mansion House）發表勝選演說時表示：「今天我能當選黨魁，最重要的意義就是顯示：愛爾蘭共和國不再容許歧視」。印度移民第二代、出櫃同志瓦拉德卡將取代上個月宣佈辭職的前總理肯尼（Enda Kenny），成為愛爾蘭新領袖。

雖瓦拉德卡是位同志政治人物，但他在多項政策議題都偏向保守，像是主張嚴格規範社會福利制度、禁止公務員罷工、反對人工流產（墮胎）合法化、推行財政撙節措施等等。有偏左派政治家擔心新總理上台後會讓人民生活得更加困苦。

但愛爾蘭年輕世代將他視為與45歲的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、39歲的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）性質相同的國家領導人。

愛爾蘭國會將在12日開議後確認總理人事案。現任總理肯尼將在國會批准人事案後，正式卸任，世代交替將正式展開。