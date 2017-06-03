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8歲童空中患急症 機長果斷迫降送醫

阿根廷交通部長迪特里希得知後，在推特上表揚機組人員的正義行為。（圖擷自twitter）

2017-06-03  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕一架阿根廷航空AR1302班機31日要飛往美國邁阿密時，一名8歲兒童突然呼吸不順，乘客中有醫生診斷發現這名兒童急需專業儀器醫治否則有生命危險，機長當機立斷，緊急迫降至最近的機場，並通報地面申請醫護人員。

綜合外媒報導，31日一架從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯起飛的阿根廷航空AR1302次班機，原定要飛往美國邁阿密，不料飛機起飛後不久，一名8歲兒童疑似因氣壓變化而感到呼吸不順，機上乘客中有一名是胸腔外科專業的醫師，他研判這名兒童可能是自發性氣胸，急需前往醫院救治，否則將有生命危險。

55歲的機長休斯（Martín Hughes）果斷決定，臨時更改航線，緊急迫降至玻利維亞的機場，並呼叫塔台立刻準備將男孩送往醫院，最終在醫護人員的及時救治下，兒童情況轉危為安。

阿根廷交通部長迪特里希（Guillo Dietrich）得知後，在推特上表揚機組人員的正義行為，休斯機長非常謙虛地表示，玻利維亞機場地面工作人員以及醫護人員的急救同樣重要，他也補充到：「沒有乘客抗議航班延誤。」

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