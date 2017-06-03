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罕見兩航母與日聯合演習 震撼影片曝光

美日聯合軍演。（美聯社）

2017-06-03  12:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓屢次試射飛彈，美方則透過軍事演訓回應。美國兩艘核動力航空母艦「雷根號」和「卡爾文森號」，與日本自衞隊舉行一連3日的聯合演習。演習影片曝光，多艘戰艦與戰機訓練畫面相當震撼。

綜合外媒報導，近日美國相當罕見地出動卡爾文森號與雷根號兩個航母戰鬥群，與日本自衛隊進行聯合軍演，第七艦隊官員表示，聯合軍演能夠提升美日合作，兩個航空母艦戰鬥群則能夠促進區域的安全，穩定和繁榮。

報導指出，卡爾文森號航母戰鬥群包括導彈驅逐艦「韋恩麥耶號」（USS Wayne E. Meyer DDG 108）及「麥可墨菲號」（USS Michael Murphy DDG 112）、巡洋艦「夏普倫湖號」（USS Lake Champlain CG-57）。

雷根號航母戰鬥群則包括巡洋艦「希洛號」（USS Shiloh CG 67）、驅逐艦「麥坎貝爾號」（USS McCampbell DDG 85）、「貝瑞號」（USS BarrDDG 52）、「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald DDG 62）及「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）。

報導表示，日本自衛隊出動驅逐艦「足柄號」（JS Ashigara）、日向級直升機驅逐艦（JS Hyuga）、F15戰鬥機參與演習。卡爾文森號將會持續進行西太平洋計畫，並在不久後回到聖地牙哥港。

美國相當罕見地出動卡爾文森號與雷根號兩個航母戰鬥群。（美聯社）

日本自衛隊出動驅逐艦「足柄號」（JS Ashigara）、日向級直升機驅逐艦（JS Hyuga）、F15戰鬥機參與演習。（美聯社）

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相關關鍵字： 卡爾文森號 美日 聯合軍演 航空母艦 雷根號
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