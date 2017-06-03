IS兩度出面「認領」賭場襲擊案 菲國堅稱個案

菲律賓「馬尼拉雲頂世界」度假村昨晨發生槍擊縱火案，造成包含4名台灣人在內共37人死亡的慘劇。（路透）

2017-06-03 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）度假村昨（2日）晨發生槍擊縱火案，造成包含4名台灣人在內共37人死亡，伊斯蘭國（IS）兩度出面宣稱犯案，但菲律賓警方堅稱是單純的搶劫個案。

綜合外媒報導，菲律賓「馬尼拉雲頂世界」昨晨發生槍擊案，據菲律賓警方透露，一名穿黑衣的蒙面男子持槍衝進賭場內，向電視屏幕和籌碼庫的門開槍，並用汽油點燃了一張賭桌，造成36人在有毒濃煙中窒息身亡，另有50多人受傷；案發約5小時後，警方在一間酒店房間中發現了嫌犯，他自焚並朝自己的頭部開槍身亡。

由於IS在伊拉克和敘利亞戰場接連失利，傳IS將目標轉向了東南亞地區，日前菲律賓南部又發生親IS組織與政府軍開戰的消息，槍擊事件爆發後，不少人以為是一次恐怖攻擊，有IS成員在第一時間主動「認領」襲擊事件，昨晚IS的阿瑪克通訊社（Amaq）的再次宣稱，「伊斯蘭國戰士在菲律賓執行這起馬尼拉攻擊案。」

但菲律賓官方堅稱是搶劫個案，菲律賓警察總長說：「如果是恐怖分子，賭場裡的所有人都可能被打死或被炸死」，他認為事件最有可能是搶劫失手，而不是恐怖襲擊，IS聲稱此事是他們所為，可能是想藉以壯大聲勢。