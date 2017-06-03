歐中峰會貿易至上 氣候聯合聲明難產

2017-06-03 04:28

〔中央社〕歐盟領導人今天與中國大陸國務院總理李克強舉行峰會，外媒報導原訂發布的氣候聯合聲明，似乎因貿易問題而難產。

李克強昨天起訪問布魯塞爾，今天與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）及歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）舉行中歐領導人峰會，3人並一起見證投資、科技及能源等項目簽署合作儀式後，原訂隨即召開記者會。

不過這場原訂在中午12時40分舉行的記者會，卻一延再延至下午3時40左右才登場，李克強對此則在記者會上表達歉意並說讓大家久等了。

至於為何記者會延遲至3個小時之久，則並未有進一步說明，但有外媒報導恐因特定議題未達共識。

德國之聲今天報導，這場會議最受外界關注的會議公報以及旨在力挺「巴黎氣候協定」的共同聲明卻雙雙宣告「難產」，據歐盟方面的與會人士透露，原因是無法在是否承認大陸市場經濟地位等問題達成共識，使得這場峰會在沒有發布共同聲明的情況下結束。

針對歐中因為貿易爭端未能發表支持「巴黎氣候協定」的聯合聲明，德新社評論稱：這事可能讓人得出的結論是，當事關利益時，氣候政策是可以靠邊站。

在這場記者會上，李克強確實提到處理貿易摩擦問題時，呼籲各國應當履行大陸加入世貿組織議定書第15條的規定，這樣才是向市場發出尊重多邊規則及尊重國際規則的信號。

不過，晚間歐盟單邊發布的新聞稿中，則仍是對這次會談正面看待，表示會談為雙邊關係帶來重要的發展，並為影響全球的夥伴關係提供新動力。

歐盟提到會談中涉及具體政策領域，包括應對氣候變遷行動，強調歐盟和大陸重申致力落實巴黎氣候協定。