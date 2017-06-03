民調：英相領先幅度衰退 選情趨向緊繃

2017-06-03 00:38

〔中央社〕今天公布的民調結果顯示，英國首相梅伊原本大幅領先的支持度，現已衰退到略微領先。此時她的同黨候選人之一被控選舉舞弊，對她競選活動形成打擊。

距離8日大選不到1週時間，根據易普索莫里（Ipsos MORI）公布的民調，梅伊所屬保守黨如今領先在野工黨只有5個百分點；而就在2週多之前，保守黨還領先15個百分點。

這項民調顯示，保守黨目前支持率為45%，較5月18日的類似民調下降4個百分點；工黨攀升6個百分點，達到40%支持率。

易普索莫里執行長裴基（Ben Page）告訴記者：「顯而易見，梅伊在與選民接觸時獲得的反應不佳，以致不斷喪失優勢，特別是在中年和女性選民之中。」

裴基說，至於支持工黨的選民包括許多從未投過票的年輕人在內。

這項民調呼應了近來其他民調的結果，即梅伊在宣布提前大選時一度超越20個百分點的遙遙領先聲勢正不斷衰退，也許她已無法如同她所希望般地大獲全勝。

另一民調機構「輿觀」（YouGov）今天甚至預測，保守黨下週國會大選將贏得313席，較絕對多數326席短少13席。

8日大選若未贏得大幅領先席次，將削弱梅伊的權力。英國脫歐的正式談判即將展開，保守黨喪失絕對多數席次將使英國政局陷入混亂。

保守黨今天承受到另1項打擊，在2015年國會大選擊敗脫歐派健將法拉吉（Nigel Farage）的此次黨內候選人之一麥金雷（Craig Mackinlay），被控在2015年競選時違反經費支出規定，申報不實。