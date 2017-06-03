KANO男星現台日觀光峰會晚宴 歡聲四起

2017-06-03 00:30

〔中央社〕第10屆台日觀光高峰會論壇在日本香川、愛媛舉辦，今天台灣觀光協會葉菊蘭一行在德島縣視察。晚上接受愛媛縣的歡迎宴，棒球電影「KANO」男星作為神秘嘉賓現身時，歡聲四起。

本屆台日觀光高峰會論壇首度由2縣合辦，愛媛縣知事中村時廣與愛媛縣松山市長野志克仁主辦晚宴款待台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局局長周永暉、駐日代表謝長廷及來自台灣的旅遊、航空業者等。

中村特別安排主演電影「KANO」的日本知名男星永瀨正敏及來自台灣的男星曹佑寧擔任神秘嘉賓，當2人現身時，全場歡聲雷動。中村還特別聘永瀨為對台灣觀光的親善大使。

永瀨後來對媒體表示，突然被授命，一時之間不知能做什麼，但他很喜歡台灣，覺得台灣所有地方都值得他推薦去觀光，因為台灣各地各有不同風貌。他希望讓更多日本民眾了解台灣的好，台灣人的溫馨。

中村對媒體表示，永瀨在電影「KANO」飾演近藤兵太郎一角，從日本到台灣去指導嘉義農林棒球隊，後來進軍甲子園，而近藤就是愛媛縣松山市出身的，所以特別請永瀨出席今晚歡迎台灣貴賓的晚宴。

中村還說，台灣的棒球實力強，東京奧運棒球比賽一定會「復活」，成為賽事，他相信台灣代表隊會出場，在那出賽前的集訓地，請台灣務必選愛媛。

中村在晚宴上還特別高歌一首台語歌「愛拼才會贏」，葉菊蘭、周永暉、謝長廷也受邀上台一起演唱此曲，現場氣氛嗨到最高點。

葉菊蘭一行下午從德島縣來到愛媛縣西?市，參加台日鐵道觀光論壇，並參觀四國鐵道文化館與「日本新幹線之父」十河信二紀念館。為了歡迎台灣的賓客，JR四國特別安排了「台鐵800型」彩繪車。

在台日鐵道觀光論壇上，台日雙方探討了雙方鐵道的合作、經營方式等，並期許明年也辦台日鐵道觀光論壇。

葉菊蘭一行昨晚在德島縣接受歡迎宴會，今天到德島縣秘境祖谷葛藤橋以及在大步危峽谷搭船遊賞，受到當地觀光業者熱烈歡迎，尤其是業者有的穿著在台北士林夜市買的「我愛台灣」T恤、有的打扮成妖怪裝或河童，但都手持台、日的小國旗或拉布條揮舞，以台語、客語熱情打招呼，讓葉菊蘭一行留下深刻印象。