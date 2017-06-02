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川普反擊通俄門 考慮用特權「奧步」封柯米的嘴

FBI局長柯米（左）將於8日赴國會就川普團隊通俄一事提出證詞。白宮顧問康威說，川普將決定是否動用總統權，阻擋柯米下周赴國會作證。（路透）

2017-06-02  22:41

〔編譯周柏憲／綜合報導〕據傳美國總統川普曾施壓前FBI局長柯米（James Comey），放棄調查涉嫌通俄的前國家安全顧問弗林，外界預期柯米將接受參議員的提問。美國白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）今日（2）表示，川普將決定是否動用總統權，阻擋柯米下周赴國會作證。

路透報導，上個月遭川普開鍘的柯米，預計於8日出席參議院情報委員會的公開會議以及閉門會議，將為川普競選團隊去年涉嫌通俄的調查增添更多問題。

康威美國媒體訪問時表示，「柯米提出證詞時，我們將與世界共同關注。」記者提問，川普是否動用行政特權阻止柯米與參議員對話，康威回答，「總統會決定。」

法學專家表示，川普可以為了阻擋柯米赴國會作證而啟動總統行政特權，但此「奧步」可能招致強烈反彈，並且在法院裡受到挑戰。

川普質疑美國司法部的調查，並且否認任何通俄指控；美國情報機構指控俄國干預美國總統大選，俄國政府予以否認，但是俄國總統普廷1日卻承認，可能有些俄國人士介入美國大選。

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