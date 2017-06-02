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2017美國拼字大賽 印度裔12歲女孩奪冠

美國奧克拉荷馬州的印度裔12歲女孩薇內奪得全美拼字比賽冠軍，抱走4萬美元獎金。（美聯社）

2017-06-02  20:16

〔編譯周柏憲／綜合報導〕來自美國奧克拉荷馬州的印度裔12歲女孩薇內（Ananya Vinay），在美國時間1日晚間奪得全美拼字比賽冠軍，手持獎盃的她難掩激動情緒。

美聯社、衛報報導，薇內與拉吉夫（Rohan Rajeev）在最後的搶冠軍賽廝殺好幾輪，她的決勝單字是「marocain（馬羅坎縐）」，是由羅紋人造絲和其它紗線填料製成的一種禮服布料。

在比賽過程中，幾乎看不出薇內的情緒起伏，除了偶而提問「詞性？」、「語源？」之外，幾乎是很篤定地做答。

薇內成功擊敗對手後臉上一直沒有太多笑容，直到她的家人衝上台擁抱她才展開笑顏，流下感動的眼淚。薇內說，「夢想成真了，現在真的好開心。」

該拼字比賽自2013起誕生不只一位冠軍，因此主辦方今年特地加碼突破僵局賽制，讓最後2名決賽者「拼」出勝負。

擁有第90屆全美拼字比賽冠軍頭銜的薇內，成功抱回4萬美元（約獎金12萬）獎金。

薇內是NBA籃球隊金州勇士的球迷，手持獎盃的她對正在打總決賽的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）說「加油柯瑞。」

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  • 薇內的爸爸衝上台擁吻女兒。（美聯社）

    薇內的爸爸衝上台擁吻女兒。（美聯社）

  • 14歲的拉吉夫敗給薇內，難掩失望之情。（美聯社）

    14歲的拉吉夫敗給薇內，難掩失望之情。（美聯社）

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