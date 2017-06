2017美國拼字大賽 印度裔12歲女孩奪冠

2017-06-02 20:16

〔編譯周柏憲/綜合報導〕來自美國奧克拉荷馬州的印度裔12歲女孩薇內(Ananya Vinay),在美國時間1日晚間奪得全美拼字比賽冠軍,手持獎盃的她難掩激動情緒。

美聯社、衛報報導,薇內與拉吉夫(Rohan Rajeev)在最後的搶冠軍賽廝殺好幾輪,她的決勝單字是「marocain(馬羅坎縐)」,是由羅紋人造絲和其它紗線填料製成的一種禮服布料。

在比賽過程中,幾乎看不出薇內的情緒起伏,除了偶而提問「詞性?」、「語源?」之外,幾乎是很篤定地做答。

薇內成功擊敗對手後臉上一直沒有太多笑容,直到她的家人衝上台擁抱她才展開笑顏,流下感動的眼淚。薇內說,「夢想成真了,現在真的好開心。」

該拼字比賽自2013起誕生不只一位冠軍,因此主辦方今年特地加碼突破僵局賽制,讓最後2名決賽者「拼」出勝負。

擁有第90屆全美拼字比賽冠軍頭銜的薇內,成功抱回4萬美元(約獎金12萬)獎金。

薇內是NBA籃球隊金州勇士的球迷,手持獎盃的她對正在打總決賽的勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)說「加油柯瑞。」

Sixth-grader Ananya Vinay correctly spelled the word "marocain" to win the 2017 Scripps National Spelling Bee. https://t.co/oJ4cVXcGAd pic.twitter.com/DNAinVnoPT