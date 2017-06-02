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令中國頭疼 天安門事件紀念酒「八酒六四」抵香港

中國四川4位民眾因為製造銘記六四事件的白酒，遭中國政府以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕。圖為六四紀念酒外觀設計。（美聯社）

2017-06-02  19:28

〔編譯周柏憲／綜合報導〕本週日即將迎來邁入28周年的六四天安門事件。一瓶紀念六四的中國禁酒，在經過象徵性過境其他國家後終於抵達香港，也將現身六四燭光晚會上，恐讓中國傷腦筋。

美聯社報導，中國維權人士在去年製造紀念六四事件的白酒「八酒六四」，瓶身的外觀畫著一個手無寸鐵的男人面對一列坦克，讓人想到「坦克人」（Tank Man）肉身阻擋解放軍坦克車隊前進的六四標誌照片。

這款爭議白酒從中國走私出國，經過象徵性的環遊世界後抵達香港。香港泛民主派的領袖今日將此酒亮相，置於「六四紀念館」展覽。

去年中國四川省成都市居民符海陸（Fu Hailu，譯音）、陳兵（Chen Bing）、張隽勇（Zhang Zinyong）、以及羅富裕（Luo Fuyu）等4人被控「煽動顛覆國家政權罪」遭公安逮捕，理由是自製六四紀念白酒。

香港泛民派直言「獨裁的中國政府仍害怕談及六四」，呼籲釋放上述人士。美聯社指出，縱使香港可以討論六四鎮壓，在中國談及此事仍是禁忌，許多人民也不知該事件。

港媒指出，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）將在維園舉行六四28周年燭光晚會，這款「八酒六四」六四紀念酒將會現身晚會。

1989年6月4日，中國共產黨派解放軍和坦克血腥鎮壓，奪回學生領導的抗議群眾所佔據的天安門廣場，估計造成上千人死亡。

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  • 香港維權人士陶君行，在香港六四紀念館對媒體展示「八酒六四」。（美聯社）

    香港維權人士陶君行，在香港六四紀念館對媒體展示「八酒六四」。（美聯社）

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