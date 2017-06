《冰與火之歌》太夯 哈佛大學開課

影集《冰與火之歌》(Game of Thrones)太夯,哈佛大學(Harvard University)打算開設一門相關課程,吸引學生學習中世紀文化。(美聯社)

2017-06-02 20:35

〔即時新聞/綜合報導〕影集《冰與火之歌》(Game of Thrones)因為故事元素豐富,加上劇情難以預料,吸引了全球許多粉絲觀看。現在哈佛大學(Harvard University)還打算開設一門相關課程,吸引學生學習中世紀文化。

綜合外媒報導,美國哈佛大學未來將開設一門「冰與火之歌:現代神話與中世紀模型」(The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models)課程。在這堂課程中除了會談到《冰與火之歌》小說和影集中的歷史改編,還會提到西元前400到西元後1500這段期間的歐洲歷史、以及世界各地的傳奇故事與文化。

負責教這門課的是擅長中世紀研究的中世紀歷史學教授吉爾斯多福(Sean Gilsdorf)以及研究宗教學的助教奇拉寇希恩(Racha Kirakosian)。奇拉寇希恩說,他過去在教導中世紀詩歌時,就有學生認為故事和《冰與火之歌》很相似,所以他認為可以利用學生在這方面的興趣,教導他們更深的知識。