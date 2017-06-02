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《冰與火之歌》太夯 哈佛大學開課

影集《冰與火之歌》（Game of Thrones）太夯，哈佛大學（Harvard University）打算開設一門相關課程，吸引學生學習中世紀文化。（美聯社）

2017-06-02  20:35

〔即時新聞／綜合報導〕影集《冰與火之歌》（Game of Thrones）因為故事元素豐富，加上劇情難以預料，吸引了全球許多粉絲觀看。現在哈佛大學（Harvard University）還打算開設一門相關課程，吸引學生學習中世紀文化。

綜合外媒報導，美國哈佛大學未來將開設一門「冰與火之歌：現代神話與中世紀模型」（The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models）課程。在這堂課程中除了會談到《冰與火之歌》小說和影集中的歷史改編，還會提到西元前400到西元後1500這段期間的歐洲歷史、以及世界各地的傳奇故事與文化。

負責教這門課的是擅長中世紀研究的中世紀歷史學教授吉爾斯多福（Sean Gilsdorf）以及研究宗教學的助教奇拉寇希恩（Racha Kirakosian）。奇拉寇希恩說，他過去在教導中世紀詩歌時，就有學生認為故事和《冰與火之歌》很相似，所以他認為可以利用學生在這方面的興趣，教導他們更深的知識。

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