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馬尼拉槍擊爆炸案 外交部證實4名台灣人罹難

菲律賓賭場今晨發生槍擊案，槍手對武裝特警射擊後自焚而死，但有毒濃煙造成重大死傷，有4名台灣人不幸罹難。（法新社）

2017-06-02  16:50

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）度假村今晨發生槍擊、爆炸案，造成36死數10人受傷的慘劇，外交部證實有4名我國民眾不幸遭波及身亡。

綜合媒體報導，菲律賓「馬尼拉雲頂世界」今晨發生槍擊案，槍手對武裝特警射擊後自焚而死，但有毒濃煙造成度假村至少36人死亡的慘劇，我國駐菲律賓辦事處原先表示，無國民受傷訊息，但稍早接獲菲律賓警方的通報，指出有4名台灣人不幸身亡，據了解，這4名台灣死者中，有2名台灣人是在賭場工作，另外2名則是旅客。

外交部指出，辦事處已掌握死者身分並聯繫罹難者家屬，提供赴菲辦理後事所需行政協助，目前辦事處成立緊急應變小組，密切關注此案最新發展，掌握是否還有台灣人在此事件中受到波及。

菲國警方表示，槍手自焚讓地毯的有毒物質隨著濃煙散佈，加上賭場空間密閉。警方搜索建築物並不順利，待濃煙排除後才發現大量罹難者，許多遺體在浴室內被發現，死因多是窒息，並未發現被槍殺的痕跡。

「馬尼拉雲頂世界」是菲國最大綜合渡假村，位於馬尼拉艾奎諾國際機場第三航廈對街，該度假村規模龐大，包含4間酒店，還有賭場、電影院、歌劇院、購物中心等設施。

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