2017-06-02 10:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今日拋出震撼彈,宣布美國將退出「巴黎氣候協定」,並以重新談判為目標,此舉引發各界人士批評。擔任政府企業顧問的迪士尼CEO勞勃艾格(Robert Iger)表示,他已辭去政府顧問一職。

艾格在個人推特上表示,「秉持著原則,在政府退出氣候協定之後,我已經辭去總統顧問一職。」在不久之後,迪士尼也發表正式聲明,寫到「保護我們的地球並推動經濟發展,對我們的未來非常重要,而這兩件事並不會互相排斥。」

不僅艾格,身兼政府經濟諮詢委員會、製造業工作機會倡議委員的特斯拉CEO伊隆馬斯克(Elon Musk),在前日便放話,如果川普決定退出氣候協定,那他將辭去政府顧問職務。

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal.