中國外交官員傳走私象牙 中方否認指控

外傳中國兩名駐烏干達外交官員涉及走私象牙，但遭中國外交部發言人華春瑩否認。示意圖，與內文無關。（路透）

2017-06-02 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳出有外交官員涉嫌走私象牙，對此中國外交部發言人華春瑩表示，中國官員若被發現涉及此種活動，將受到懲處。

《法廣》報導，中國兩名駐烏干達外交官員傳出將烏干達做為中繼站，協助不法人士從剛果、中非、蘇丹南部走私象牙。報導指出，中國外交部發言人華春瑩否認此項指控，並指中國對大使館人員有嚴格規定，禁止涉及走私活動，若涉及將受到懲處。