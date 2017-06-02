馬尼拉度假村驚傳爆炸槍擊 百人逃竄約30人傷

「馬尼拉雲頂世界」冒出濃煙。（美聯社）

2017-06-02 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）度假村週五凌晨發生槍擊、爆炸案，菲律賓警方表示，這起事件是由搶匪所為，而非恐怖份子。但法新社報導，激進組織「伊斯蘭國」（IS）承認犯案。菲警方表示，槍手已被擊斃。

《CNN》報導，菲律賓警察總長Ronald Dela Rosa指出，警方進入建築物搜索時發現槍手，並將他擊斃。Ronald Dela Rosa說該嫌似乎是在搶劫賭場，但他也不能完全排除恐攻的可能性，Ronald Dela Rosa還說，如果是IS，遊客們應該已經被槍殺或炸死了。

報導指出，菲律賓警方表示，造成百人驚慌逃竄的「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）槍擊案，是肇因於搶匪搶劫賭場而非恐攻。目前約30人受傷，尚未清楚實際傷亡人數。警方稱槍手並未對人開槍，醫護人員則說受傷者多是因濃煙嗆傷或是外傷。

報導指出，有員工表示，當時蒙面搶匪在酒店二樓對顧客開槍，導致百名以上的顧客和員工逃出酒店，員工指出，看到兩名帶長槍的黑衣搶匪，其中一人點燃不明物體，疑似發生爆炸。武裝特警獲報後到場支援，並封鎖現場，「馬尼拉雲頂世界」首席執行官Stephen Reilly於當地時間清晨4點時表示，警方已進入酒店搜查嫌犯。

報導表示，「馬尼拉雲頂世界」是菲國最大綜合渡假村，位於馬尼拉艾奎諾國際機場第三航廈對街，「馬尼拉雲頂世界」規模龐大，有4間酒店，還有賭場、電影院、歌劇院、購物中心。

（07：34更新）