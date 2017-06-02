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對流雲系籠罩北台灣 三芝雨量飆破200毫米 川普宣布 退出巴黎氣候協定
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美退出巴黎氣候協定 歐盟料轉與陸合作

2017-06-02  05:28

〔中央社〕歐洲聯盟今晚表示，對美國退出巴黎氣候協定深表遺憾，但也強調將會有新成員遞補美國留下的真空，外界認為指的是中國大陸。

媒體報導，川普（Donald Trump）在美東時間1日下午宣布，美國退出全球195國簽署，147個國家已批准的巴黎氣候協定（Paris Agreement）。

歐盟氣候與能源專員卡尼特（Miguel Arias Canete）隨即表示，今天對國際社會是一個悲傷的日子，針對川普政府單方面決定退出巴黎氣候協定，歐盟深表遺憾。

卡尼特指出，世界可以繼續期望歐盟在對抗氣候變遷上的領導力，歐盟除繼續強化與現有夥伴們合作外，將會尋求新盟友加入。

他指出，今天美國退出的決定不會削弱歐洲，且美國退出的真空將會有更具承諾性的新成員填補，並強調「我們站在歷史正確的一方」。

歐盟先前透露，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）及歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker），6月2日將與正在訪問布魯塞爾的中國大陸國務院總理李克強會面，預料歐中會後將發布聲明，中國大陸強調將全力支持落實巴黎氣候協定。

中國大陸國務院總理李克強近日訪問德國時曾表示，中國大陸將「堅定」履行巴黎氣候協定，呼籲各國也同樣履行承諾，外界認為，歐盟合作的新成員將是中國大陸。

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