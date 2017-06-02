從TPP到巴黎協定 川普拆解歐巴馬政績

2017-06-02 04:28

〔中央社〕美國總統川普今天宣布退出巴黎氣候協定，再度衝擊全球秩序。川普上任後先後決定，撤出前總統歐巴馬任內簽署的國際協定，「美國第一」效應已改變美國的領導地位。

川普（Donald Trump）於美東時間1日下午高調宣布，美國退出全球195國簽署，147個國家已批准的巴黎氣候協定（Paris Agreement）。

川普1月以簽署行政命令方式，撤出亞太12國歷經數年諮商完成的跨太平洋夥伴協定（TPP）後，再度拆解前總統歐巴馬（Barack Obama）任內完成的重大國際協定。川普的「美國第一」效應繼續衝擊全球。

歐巴馬於第2任期內，全速推動完成美國參與及主導的國際協定。不過飽受全球化之苦的美國中產與勞工不買帳，將川普送進白宮，川普在競選期間誓言撤銷巴黎協定和跨太平洋夥伴協定，如今一一實踐。

2016年11月完成的巴黎協定，是在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC ）架構下達成，不具約束力，各國協議在期限內減碳，以降低溫室氣體排放，減緩全球暖化的協定。美國撤出，具重大象徵意義。

川普認為巴黎協定降低美國能源產業的競爭力，上任後大幅開放挖煤與採油的限制，減少能源產業規管，取消對綠能與環保的支助。

跨太平洋夥伴協定於2016年2月在紐西蘭完成簽署，美國、日本、澳洲與加拿大等國設定高規格貿易與競爭條款，試圖在中國競爭下，主導21世紀經貿秩序。

為了TPP，歐巴馬政府在民主黨議員反對下，通過國會快速表決的「貿易授權法」（TPA），不過TPP因總統選舉，從未進入國會表決。

川普長期反對TPP與北美自由貿易協定（NAFTA），認為NAFTA是美國勞工失業與低薪的罪魁禍首，已要求重新協商。TPP將帶來更多的關廠和失業，川普的訴求在選舉期間，對勞工與中產極具吸引力。