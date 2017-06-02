推翻國際協定 川普非美總統第一人

2017-06-02 04:20

〔中央社〕美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，重創美國國際形象，然而，川普沒打算兌現前總統歐巴馬的承諾，早有跡可循，更重要的是，當放羊的孩子，美國不是第一次，紀錄班班可考。

歷史回放、毋須考驗太久遠的記憶能力，1998年，京都議定書在前總統柯林頓政府時代決定簽署前、美國國內雜音就一直未消停，國會當時通過決議、制約柯林頓政府，要求美國行政部門不得簽署任何對待開發中國家和已開發國家標準不一、有具體目標和時間限制的條約，就是針對京都議定書而來。

小布希總統上台後把話說白，不把京都議定書送交國會批准，他沒宣布美國退出，卻也未執行承諾。具世界領導地位的大國當放羊的孩子，簽署條約不算數不是第一次，除京都議定書，「聯合國海洋法公約」也同樣是柯林頓政府簽署、國會不批准。

美國總在許多議題上要求別國做負責任的大國，但作為已開發國家中的排碳最大國及人均碳排放量最高的國家，小布希當時一句「京都議定書對美國要求太高、傷害美國經濟及對氣候變遷的科學基礎存疑」，現在聽來仍熟悉。

川普在競選期間就批評，巴黎氣候協定會傷害美國經濟，高舉發展至上、質疑科學，要求別人在環保上多多努力，然而，其他國家看在眼裡，決定走自己的路，早就起步。

歐洲聯盟2002年建立碳排放配額的交易系統，這讓精明的美國企業有所警覺，掌握制定規則與話語權的重要性，這也是為什麼有許多大企業力勸川普要留在被視為取代京都議定書的巴黎氣候協定。

然而，川普的眼界中只看得到美國自己，以實際行動退出巴黎氣候協定，白宮早就開始倒數計時。

白宮3月中公布的2018財政年度聯邦政府預算概要，大幅削減環保署預算達3成，並提出停止撥款給聯合國有關氣候變化綱要公約的相關計畫；3月底，川普頒布「推動能源獨立與經濟增長」行政命令，更大幅削減與氣候政策和科學研究有關的預算，甚至包括推動節能的「能源之星」計畫也遭刪，「逢歐巴馬必反」、讓美國從巴黎氣候協定中退出，至今仍無例外。

川普勝選後、世人先看到中國國家主席習近平大力捍衛全球化，至今仍形式上高舉社會主義口號的國家，未來卻可能成為促進自由貿易的主要推手，川普對世界變化造成的影響不可謂不大。

就在美國宣布退出巴黎氣候協定前，中國國務院總理李克強造訪歐洲、在第一站德國就高聲倡議「中國堅定履行巴黎氣候協定」，歐亞大陸不再只是地理上相連，再度因川普，或意外、或歷史巧合般，在氣候變遷議題上，站上同一陣線。

川普從首度的外交出訪回來後、白宮國安顧問麥馬斯特才投書華爾街日報，「美國優先並不代表美國獨善其身」，麥馬斯特的話言猶在耳，如今美國成為退出巴黎氣候協定的唯一國家，大國如美利堅，國際形象百年來點滴累積，但再度出爾反爾，現正形單影隻的美國，能稱作偉大？