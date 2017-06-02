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對流雲系籠罩北台灣 三芝雨量飆破200毫米 川普宣布 退出巴黎氣候協定
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退出巴黎氣候協定 歐巴馬批川普：對未來說不

在川普宣布退出巴黎氣候協定後，美國前總總歐巴馬立刻發表聲明批評，同時表示對各州及企業有信心，會繼續致力保護地球。（法新社）

2017-06-02  04:12

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國前總統歐巴馬一日對其繼任者川普宣布退出巴黎氣候協定做出回應，歐巴馬雖批評川普此舉，但仍對美國各州和企業未來致力保護地球深具信心。

歐巴馬在書面聲明中提到，即使少了美國領導，就算現在的美國政府與一小撮國家為伍，對未來說不，「本人對各州、城市與企業將竭力扮演領導角色，協助捍衛未來的世代有信心。」

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