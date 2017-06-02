巴黎氣候協定 防人類面臨大難最後機會

2017-06-02 04:12

〔中央社〕巴黎氣候協定於去年11月生效，在全球平均氣溫年年創新高的情況下，被視為敦促人類減碳的最後機會，目標是在世紀末前控制升溫在攝氏2度以內，以避免天災人禍及糧食危機。

這項協定於2015年12月12日通過，去年11月達到55國以上批准、碳排放量合計達55%以上的雙重門檻，正式生效。

在巴黎氣候協定下，各國須遵守自主訂定的溫室氣體減量承諾，力求在這個世紀結束前，共同把全球升溫至少控制在比工業時代前增加攝氏2度以內，並盡可能控制在1.5度以內。

舉例來說，美國的目標是在2025年以前，以2005年為基準，減少溫室氣體排放量26%到28%。

在巴黎氣候協定之前，國際間曾於1997年簽署京都議定書，這是第一項限制溫室氣體排放的國際協定，但碳排大國中國大陸、美國等都未加入。

美國在前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時批准巴黎氣候協定。但現任總統川普（Donald Trump）在競選期間就提到要予以「取消」，今年一月就任後，不時以保護美國就業機會為由，表露支持石化能源的立場；在上週的7大工業國（G7）峰會中，他也不願重申巴黎協定承諾。

川普今天正式宣布，將退出巴黎氣候協定，但願重新談判新的公平協定。

美國正式申請退出協定，根據規章時程，最快也要到2020年底才能完成程序，屆時將正值美國總統大選。

科學家估計，要把升溫控制在攝氏2度以內，全球必須在2050年以前，以2010年排放量為基準，減少40%到70%的溫室氣體排放，並最晚於本世紀末達到零排放。

全球氣溫升高若超過2度，可能引起嚴重天災、糧食危機、疫病傳播、動植物滅絕、土地覆沒等危機，將出現大批環境難民，甚至戰禍，全人類都將承擔後果。

巴黎氣候協定因此被視為拯救人類免於巨變的最後機會，但攝氏2度的升溫仍可能造成海平面大幅升高，只能說是最後警戒，並非安全線，而且協定生效後，還須各國落實承諾，才能避免危機。