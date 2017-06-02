法國拼命促成巴黎氣候協定 美說退就退

2017-06-02 04:00

〔中央社〕法國做為2015年氣候峰會主辦國，肩負促成全球減碳協定簽署的重任，總統和外交部長為此奔走斡旋，終於通過協定。美國宣布退出雖不影響協定效力，但全球減碳目標將更難達成。

美國總統川普今天宣布，將退出巴黎氣候協定，但願重新談判新的公平協定。

2015年12月，聯合國氣候變化綱要公約第21次締約方會議（Cop21）在巴黎召開，有195個締約國參與會議，其中超過140國由政治領袖親自出席。

當時的法國外交部長兼氣候大會主席法畢斯（Laurent Fabius）在會議召開前幾天，還在印度、南非、巴西出訪奔走，時任總統的歐蘭德（Francois Hollande）也親訪中國大陸尋求支持，力求爭取更多國家加入這項協定。

法國政府深知簽署這項協議的困難度，在會議閉幕前都不敢保證一定成功。

在會議尾聲，法畢斯落槌宣布通過巴黎氣候協定時，雙頰消瘦、眼眶含淚，誰都看得出來促成這項協定有多艱難。

當時影響各國決定是否同意協定的關鍵之一在於資金。發展中國家認為，現有溫室氣體都是已開發國家排放，應負責提供資金，協助發展中國家提升設備和技術。

此外，各國當時也在協定約束力方面意見不一，主導協商的法國希望協議具有法律約束力，但美國不同意；還有一個爭論點，攸關檢視各國是否遵守承諾的追蹤核實機制。

一牽涉到金錢分配與罰則，協商就容易觸礁。

那時巴黎才剛於11月遭受連環恐怖攻擊，全城氣氛緊張。法國在各種壓力下，一一聽取締約國意見，化為白紙黑字的草案，並居間協調，在各國都想捍衛自己利益的情況下，取得大家都能接受的共識，通過這項歷史性的全球氣候協定。

巴黎氣候協定的目標是在這個世紀結束前，各國協力把全球升溫控制在比工業時代前增加攝氏2度以內。

要達成這個目標本已不易，美國如今又要退出巴黎氣候協定，雖不影響協定本身效力，但少了這個僅次於中國大陸的第2大溫室氣體排放國，恐怕更難成功。