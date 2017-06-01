美在各地部署反導彈系統 普廷：挑戰俄羅斯

普廷表示，美軍在阿拉斯加和南韓設置反導彈系統，對俄羅斯來說是大挑戰。（路透）

2017-06-01 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷今天（1日）在聖彼得堡的經濟論壇上表示，美國在阿拉斯加和南韓部署反導彈系統，對俄羅斯來說是一個大挑戰，莫斯科無法選擇，只能建立自己的力量作為回應。

《路透》報導，俄羅斯針對美國在各地部署反導彈系統的做法不敢怠慢，普廷今天表示，莫斯科對美方在南韓部署薩德反導彈系統感到特別「震驚」，另外他也提到美軍在阿拉斯加葛瑞利堡（Fort Greely）部署的陸基飛彈防禦系統（GMD）。

普廷直說，「這簡直破壞了世界的戰略平衡！」並補充，「現在發生的這些非常嚴重也令人擔憂，原本在阿拉斯加，現在在南韓，我們不應該怠慢，我們正考慮如何面對挑戰。」

他也指出，俄羅斯遠東的千島群島是部署俄軍裝備「相對方便的地方」，去年開始俄羅斯計畫在該群島設置導彈防禦系統和無人機，並透露俄國甚至考慮在該地設軍事基地。

報導指出，千島群島長期存在主權爭議，當地被日本視為北方領土，普廷表示不同意單方面讓該群島軍事化，但若要該群島非軍事化，只能在整個地區的緊張局勢減緩後才能開始談判。